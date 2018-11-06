СБУ согласовала шаги расследования убийства Гандзюк с ГПУ и Нацполицией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Служба безопасности Украины предварительно обсудила шаги, которые должны быть выполнены в рамках расследования дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, с Генеральным прокурором и с председателем Национальной полиции. Об этом во время выступления в парламенте заявил председатель Службы Безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"С самого начала работа велась скоординировано со следователями и оперативниками Национальной полиции, процессуальными руководителями Генеральной прокуратуры Украины. Принято решение Генеральной прокуратурой о передаче материалов и объединении двух производств в одно. Насколько понимаю, это было 4 ноября этого года. Фактически материалы уже находятся в Киеве, и я надеюсь, что сегодня мы их получим физически для продолжения производства. Убежден, что будем действовать и в дальнейшем слаженно, как с Национальной полицией, так и с ГПУ", - сказал Грицак.
По его словам, обнародование данных досудебного расследования не способствует качеству и скорости внесения полной ясности в это дело. Любая раскрыта информация может быть использована теми, кто это сделал, для защиты.
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"На сегодняшний день мы готовы к этому расследованию. Мы уже предварительно обсудили то, что должны делать дальше, с Генеральным прокурором, и с председателем Национальной полиции", - добавил он.
Как сообщал УНН, 5 ноября полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в Службу безопасности Украины. В тот же день в СБУ заявили, что пока не получили дело об убийстве Гандзюк.
Напомним, о смерти Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября.
31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.