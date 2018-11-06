Луценко заявив про витік інформації у справі Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Вчора, 5 листопада, у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк стався витік інформації. Про це під час виступу у парламенті заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“До вчорашнього дня я був упевнений, що в найближчий час ми спрацюємо ефективно. Тим не менше вчора в ході піару на крові, який розгорнула частина тих, хто хоче всіляко спаплюжити владу, а не допомогти результату слідства, одна з версій слідства витекла у засоби масової інформації. 12 осіб, які нами розробляються на причетність до замовлення, у зв’язку з учорашнім витоком, отримали необхідну їм інформацію”, — заявив Луценко.
Як повідомляв УНН, на сьогодні слідство розглядає 12 осіб, які могли бути замовниками цього злочину.
Нагадаємо, про смерть Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада.
31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.
Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.