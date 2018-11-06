Луценко: під підозрою у замовленні нападу на Гандзюк опинилися 12 осіб

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Більшість підозрюваних у справі активістки Катерини Гандзюк визнали свою вину та дали покази. На сьогодні слідство розглядає 12 осіб, які могли бути замовниками цього злочину. Про це під час виступу у парламенті заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.