Луценко: під підозрою у замовленні нападу на Гандзюк опинилися 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Більшість підозрюваних у справі активістки Катерини Гандзюк визнали свою вину та дали покази. На сьогодні слідство розглядає 12 осіб, які могли бути замовниками цього злочину. Про це під час виступу у парламенті заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Громадянин Торбін, 1977 року народження, який розглядається слідством як організатор злочину і знаходиться у СІЗО, громадянин Горбунов, 1991 року народження, громадянин Вишневський, 1990 року, громадянин Гравчук, 1995 року і громадянин Васинович, 1994 р.н. Усі підозрювані є учасниками АТО, один з них важко поранений. Більшість із затриманих, а саме чотири особи, дали визнання своєї участі у злочині, і вказали на ролі усіх учасників. У зв’язку з цим слідство обґрунтовано вважає організатором злочину громадянина Торбіна, а інших осіб — виконавцями”, — заявив Ю.Луценко.
Він додав, що перевіряючи версії, слідством було проведено 367 допитів “усіх осіб, причетних до цієї групи та по іншим версіям”.
“Було проведено 21 експертизу. Сьогодні ми маємо підозри щодо 12 осіб, які ймовірно були замовниками цього злочину. Сама Гандзюк говорила про частину з них під час допиту слідчим... На цей момент ми вважаємо майже доведеною, за виключенням остаточних експертиз, вину виконавців та організаторів”, — повідомив Луценко.
Нагадаємо, про смерть Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада.
31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.
Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.