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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107545 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115124 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 153198 просмотра

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7 марта, 17:42 • 146908 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137612 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128755 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172948 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

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Луценко: под подозрением в заказе нападения на Гандзюк оказались 12 человек

Луценко: под подозрением в заказе нападения на Гандзюк оказались 12 человек

Киев  •  УНН

 • 12151 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Большинство подозреваемых по делу активистки Екатерины Гандзюк признали свою вину и дали показания. На сегодня следствие рассматривает 12 человек, которые могли быть заказчиками этого преступления. Об этом во время выступления в парламенте заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

“Гражданин Торбин, 1977 года рождения, рассматривается следствием как организатор преступления и находится в СИЗО, гражданин Горбунов, 1991 года рождения, гражданин Вишневский, 1990 года, гражданин Гравчук, 1995 года и гражданин Васинович, 1994 г.р. Все подозреваемые являются участниками АТО, один из них тяжело ранен. Большинство из задержанных, а именно четыре человека, дали признание своего участия в преступлении, и указали в качестве всех участников. В связи с этим следствие обоснованно считает организатором преступления гражданина Торбина, а других лиц — исполнителями”, — заявил Луценко.

Он добавил, что проверяя версии, следствием было проведено 367 допросов “всех лиц, причастных к этой группе и по другим версиям”.

“Было проведено 21 экспертизу. Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 человек, которые предположительно были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время допроса следователем... На данный момент мы считаем почти доказанной, исключая окончательных экспертиз, вину исполнителей и организаторов”, — сообщил Луценко.

Напомним, о смерти Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября.

31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.

После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.

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