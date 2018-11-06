Луценко: под подозрением в заказе нападения на Гандзюк оказались 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Большинство подозреваемых по делу активистки Екатерины Гандзюк признали свою вину и дали показания. На сегодня следствие рассматривает 12 человек, которые могли быть заказчиками этого преступления. Об этом во время выступления в парламенте заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
“Гражданин Торбин, 1977 года рождения, рассматривается следствием как организатор преступления и находится в СИЗО, гражданин Горбунов, 1991 года рождения, гражданин Вишневский, 1990 года, гражданин Гравчук, 1995 года и гражданин Васинович, 1994 г.р. Все подозреваемые являются участниками АТО, один из них тяжело ранен. Большинство из задержанных, а именно четыре человека, дали признание своего участия в преступлении, и указали в качестве всех участников. В связи с этим следствие обоснованно считает организатором преступления гражданина Торбина, а других лиц — исполнителями”, — заявил Луценко.
Он добавил, что проверяя версии, следствием было проведено 367 допросов “всех лиц, причастных к этой группе и по другим версиям”.
“Было проведено 21 экспертизу. Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 человек, которые предположительно были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время допроса следователем... На данный момент мы считаем почти доказанной, исключая окончательных экспертиз, вину исполнителей и организаторов”, — сообщил Луценко.
Напомним, о смерти Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября.
31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.