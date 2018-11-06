Луценко заявил об утечке информации в деле Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вчера, 5 ноября, в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк произошла утечка информации. Об этом во время выступления в парламенте заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
“До вчерашнего дня я был уверен, что в ближайшее время мы сработаем эффективно. Тем не менее вчера в ходе пиара на крови, который развернула часть тех, кто хочет всячески опорочить власть, а не помочь результатам следствия, одна из версий следствия вытекла в средства массовой информации. 12 человек, которые нами разрабатываются на причастность к заказу, в связи с вчерашней утечкой, получили необходимую им информацию”, — заявил Луценко.
Как сообщал УНН, сегодня следствие рассматривает 12 человек, которые могли быть заказчиками этого преступления.
Напомним, о смерти Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября.
31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.