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СБУ спіймала на хабарі одного з керівників військкомату в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні хабарів заступника керівника одного з районних військових комісаріатів Одеської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.

СБУ спіймала на хабарі одного з керівників військкомату в Одесі

Оперативники спецслужби, як зазначається, встановили, що посадовець "налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від призовників за видачу військового квитка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров'я".

"Правоохоронці затримали зловмисника поблизу військкомату під час одержання чергового хабара у розмірі тисяча доларів США", - вказали у СБУ.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту провадження про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

Заходи із затримання зловмисника проводились спільно з військовою прокуратурою та Державним бюро розслідувань.

Нагадаємо, у Житомирі затримали поліцейського, який вимагав хабар за закриття справи.

Українські Національні Новини

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