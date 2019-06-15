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СБУ поймала на взятке одного из руководителей военкомата в Одессе

Киев • УНН

 • 14217 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток заместителя руководителя одного из районных военных комиссариатов Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ поймала на взятке одного из руководителей военкомата в Одессе

Оперативники спецслужбы, как отмечается, установили, что чиновник "наладил механизм получения неправомерной выгоды от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья".

"Правоохранители задержали злоумышленника вблизи военкомата во время получения очередной взятки в размере тысячи долларов США", - указали в СБУ.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту производства о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по задержанию злоумышленника проводились совместно с военной прокуратурой и Государственным бюро расследований.

Напомним, в Житомире задержали полицейского, который требовал взятку за закрытие дела.

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