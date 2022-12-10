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СБУ прийшла з перевірками в УПЦ МП у Харкові та області

СБУ прийшла з перевірками в УПЦ МП у Харкові та області

Київ • УНН

 • 860892 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Управління СБ України в Харківській області повідомило, що співробітники Служби безпеки України прийшли з перевірками на об’єкти УПЦ (МП) у Харківській області, пише УНН.

Цитата

"Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області", - повідомили в управлінні.

Деталі

Як повідомляється, зокрема йдеться про об'єкти Харківської єпархії:

• Свято-Покровський чоловічий монастир;
• Свято-Благовіщенський кафедральний собор;
• Свято-Казанський храм;
• Храм ікони «Взискання загиблих»;
• Свято-Успенський храм;
• Свято-Петро-Павлівський храм;
• Свято-Миколаївський храм;
• Свято-Валентинівський храм;
• Ольгінський храм;
• Храм цариці Тамари;
• Свято-Архангело-Михайлівський храм;
• Храм Георгія Переможця;
• Свято-Володимирський храм;
• а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

Як повідомляється, заходи проводяться спільно з Національною гвардією та Державною прикордонною службою України – "у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі". "Враховуючи збройну агресію рф, ці заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - зауважили у СБУ.

За безпосередньої участі представників церкви, як вказано, правоохоронці проводять огляд території та приміщень "для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу".

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства, підкреслили у СБУ. "Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду", - зазначили у спецслужбі.

Доповнення

СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.

На початку грудня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, на які впливає росія.

РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в росії, а Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність зв’язку з московським патріархатом.

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