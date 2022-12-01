РНБО доручила уряду розглянути законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. РНБО доручила уряду внести на розгляд Ради законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних з росією, а також перевірити зв'язок УПЦ з московським патріархатом.
Про це заявив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українського народу, пише УНН.
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Під час свого звернення Президент наголосив про забезпечення в Україні духовної незалежності. Учора відбулося засідання РНБО на якому розглянули численні факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором.
“На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла”, — зазначив Глава держави.
На засіданні Ради безпеки було запроваджено:
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