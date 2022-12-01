РНБО доручила уряду розглянути законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних з росією

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Під час свого звернення Президент наголосив про забезпечення в Україні духовної незалежності. Учора відбулося засідання РНБО на якому розглянули численні факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором.

“На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла”, — зазначив Глава держави.

На засіданні Ради безпеки було запроваджено:

РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в російській федерації релігійних організацій.

Державній службі з етнополітики та свободи совісті — забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з московським патріархатом і за необхідності — вжити передбачених законом заходів.

Забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Всім органам, до компетенції яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. І застосувати персональні санкції — прізвища будуть оприлюднені невдовзі.

Нагадаємо

У листопаді Служба безпеки України почала масові перевірки храмів, монастирів та лавр, які знаходяться під управлінням Української Православної Церкви.

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Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, зокрема, для недопущення використання Лаври як осередку “русского мира”, перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, зберігання зброї.