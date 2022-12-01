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СНБО поручил правительству рассмотреть законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с россией

СНБО поручил правительству рассмотреть законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с россией

Киев • УНН

 • 1117718 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. СНБО поручил правительству внести на рассмотрение ВР законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с россией, а также проверить связь УПЦ с московским патриархатом.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинскому народу, пишет УНН.

Детали

Во время своего обращения Президент подчеркнул обеспечение в Украине духовной независимости. Вчера состоялось заседание СНБО на котором рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором.

“К сожалению, даже русский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в потому, что стоит преодолеть искушение зла”, — указал Глава государства.

На заседании Совета безопасности было введено:

  • СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в российской федерации религиозных организаций.
  • Государственной службе по этнополитики и свободы совести — обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с московским патриархатом и при необходимости — принять предусмотренные законом меры.
  • Обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
  • Всем органам, к компетенции которых относится вопрос в сфере обеспечения национальной безопасности, активизировать меры по выявления и противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. И применить персональные санкции — фамилии будут обнародованы вскоре.

    • Напомним

    В ноября Служба безопасности Украины начала массовые проверки храмов, монастырей и лавр, которые находятся под управлением Украинской Православной Церкви.

    Ранее

    Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, в частности, для недопущения использования Лавры как ячейки “русского мира”, проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, хранение оружия.

                  

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