СБУ пришла с проверками в УПЦ МП в Харькове и области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Управление СБ Украины в Харьковской области сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с проверками на объекты УПЦ (МП) в Харьковской области, пишет УНН.
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"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (по безопасности) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области", - сообщили в управлении.
Детали
Как сообщается, в частности речь идет об объектах Харьковской епархии:
• Свято-Покровский мужской монастырь;
• Свято-Благовещенский кафедральный собор;
• Свято-Казанский храм;
• Храм иконы «Согласие погибших»;
• Свято-Успенский храм;
• Свято-Петро-Павловский храм;
• Свято-Николаевский храм;
• Свято-Валентиновский храм;
• Ольгинский храм;
• Храм царицы Тамары;
• Свято-Архангело-Михайловский храм;
• Храм Георгия Победителя;
• Свято-Владимирский храм;
• а также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).
Как сообщается, мероприятия проводятся совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой Украины – "в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве". "Учитывая вооруженную агрессию россии, эти мероприятия проводятся для предотвращения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - отметили в СБУ.
При непосредственном участии представителей церкви, как указано, правоохранители проводят осмотр территории и помещений "для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению".
Все действия проходят в рамках действующего законодательства, подчеркнули в СБУ. "В очередной раз подчеркиваем: в своей деятельности СБУ действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения", - отметили в спецслужбе.
Дополнение
СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.
В начале декабря Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно запрета в Украине религиозных организаций, на которые влияет россия.
СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в россии, а Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом.