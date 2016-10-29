СБУ боронила військові склади в рамках тактико-спеціальних навчань на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Учора, 28 жовтня, у рамках тактико-спеціальних навчань Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Закарпатській області у Мукачівському та Берегівському районах спецпризначенці боронили військові склади від умовної групи диверсантівпро це кореспонденту УНН повідомили в прес-групі УСБУ в Закарпатській області.
У навчаннях також взяли участь регіональні підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, військові, представники органів державної влади, інші служби та відомства.
Навчання відбулися на військових складах у Мукачевому. За легендою навчань, учасники протистояли умовній групі диверсантів, яка захопила об’єкт та намагалася вивезти озброєння, погрожуючи підривом об’єкту і вбивством заручників.
Як наголошують у СБУ, навчальна операція допомогла відпрацювати алгоритм дій з протидії диверсантам в обстановці, максимально наближеній до реальної на об’єкті підвищеної небезпеки.
Як раніше повідомляв УНН, 28 жовтня, координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Закарпатській області провела планові антитерористичні навчання у Мукачівському та Берегівському районах.