СБУ защищала военные склады в рамках тактико-специальных учений на Закарпатье

В учениях также приняли участие региональные подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военные, представители органов государственной власти, другие службы и ведомства.

Учения прошли на военных складах в Мукачево. По легенде учений, участники противостояли условной группе диверсантов, которая захватила объект и пыталась вывезти вооружение, угрожая подрывом объекта и убийством заложников.

Как отмечают в СБУ, учебная операция помогла отработать алгоритм действий по противодействию диверсантам в обстановке, максимально приближенной к реальной на объекте повышенной опасности.

Как ранее сообщал УНН, 28 октября, координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Закарпатской области провела плановые антитеррористические учения в Мукачевском и Береговском районах.