СБУ защищала военные склады в рамках тактико-специальных учений на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 29 октября. УНН. Вчера, 28 октября, в рамках тактико-специальных учений Координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Закарпатской области в Мукачевском и Береговском районах спецназовцы защищали военные склады от условной группы диверсантов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-группе УСБУ в Закарпатской области.
В учениях также приняли участие региональные подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военные, представители органов государственной власти, другие службы и ведомства.
Учения прошли на военных складах в Мукачево. По легенде учений, участники противостояли условной группе диверсантов, которая захватила объект и пыталась вывезти вооружение, угрожая подрывом объекта и убийством заложников.
Как отмечают в СБУ, учебная операция помогла отработать алгоритм действий по противодействию диверсантам в обстановке, максимально приближенной к реальной на объекте повышенной опасности.
Как ранее сообщал УНН, 28 октября, координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Закарпатской области провела плановые антитеррористические учения в Мукачевском и Береговском районах.