Сайт з е-деклараціями знову "ліг"

Станом на 13:40 вказано, що сервер довго не відповідає, ймовірною причиною чого може бути перевантаження запитами.

Нагадаємо, на близько 11:00 у реєстр е-декларацій було подано більше 101 тис. документів.

Національне агентство з питань запобігання корупції раніше нагадало, що останнім днем подання е-декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, є 30 жовтня 2016 року включно.

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.