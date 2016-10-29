Сайт з е-деклараціями знову "ліг"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сайт, де розміщений Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, продовжує працювати з перебоями, передає УНН.
Станом на 13:40 вказано, що сервер довго не відповідає, ймовірною причиною чого може бути перевантаження запитами.
Нагадаємо, на близько 11:00 у реєстр е-декларацій було подано більше 101 тис. документів.
Національне агентство з питань запобігання корупції раніше нагадало, що останнім днем подання е-декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, є 30 жовтня 2016 року включно.
Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.