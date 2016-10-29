Сайт с е-декларациями снова "лег"

По состоянию на 13:40 указано, что сервер долго не отвечает, вероятной причиной чего может быть перегрузка запросами.

Напомним, около 11:00 в реестр е-деклараций было подано более 101 тыс. документов.

Национальное агентство по предупреждению коррупции ранее напомнило, что последним днем представления электронной декларации за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, является 30 октября 2016 года включительно.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.