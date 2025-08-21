Санкції США проти суддів Міжнародного кримінального суду: з'явилась реакція МКС

Міжнародний кримінальний суд (МКС) засудив запровадження нових санкцій адміністрацією США проти суддів та заступників прокурора Суду. Про це повідомляється на офіційному сайті МКС, інформує УНН.

В МКС зазначили, що такі дії "є відвертою атакою на незалежність неупередженого судового органу, що діє на підставі мандату від 125 держав-учасниць з усіх регіонів". Крім того, санкції є "образою для держав-учасниць Суду, міжнародного порядку, заснованого на правилах, і, передусім, - для мільйонів невинних жертв у всьому світі".

Як раніше заявляли президент та судді МКС, а також Президентство Асамблеї держав-учасниць Римського статуту, Суд твердо підтримує свій персонал та жертв неймовірних злочинів. МКС продовжить виконувати свій мандат, незламно, у суворій відповідності до своєї правової бази, ухваленої державами-учасницями, і без урахування будь-яких обмежень, тиску чи погроз