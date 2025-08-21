Санкції США проти суддів Міжнародного кримінального суду: з'явилась реакція МКС

$41.360.10
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Публікації
Ексклюзиви
Ухилення від мобілізації та незаконне переправлення осіб через держкордон: прокуратура повідомила про підозру 34 особам
20 серпня, 18:54
На фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше на Лиманському і Покровському напрямках - Генштаб
20 серпня, 19:31
Атака дронів: у Києві пролунали вибухи
20 серпня, 20:48
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW
00:59
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку
01:48
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
20 серпня, 12:11
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
20 серпня, 08:14
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Елбридж Колбі
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Велика Британія
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
20 серпня, 09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Пістолет
Крилата ракета
Шахед-136

Санкції США проти суддів Міжнародного кримінального суду: з'явилась реакція МКС

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Міжнародний кримінальний суд засудив нові санкції США проти його суддів та заступників прокурора. МКС назвав ці дії атакою на незалежність та образою для держав-учасниць.

Санкції США проти суддів Міжнародного кримінального суду: з'явилась реакція МКС

Міжнародний кримінальний суд (МКС) засудив запровадження нових санкцій адміністрацією США проти суддів та заступників прокурора Суду. Про це повідомляється на офіційному сайті МКС, інформує УНН.

Деталі

В МКС зазначили, що такі дії "є відвертою атакою на незалежність неупередженого судового органу, що діє на підставі мандату від 125 держав-учасниць з усіх регіонів". Крім того, санкції є "образою для держав-учасниць Суду, міжнародного порядку, заснованого на правилах, і, передусім, - для мільйонів невинних жертв у всьому світі".

Як раніше заявляли президент та судді МКС, а також Президентство Асамблеї держав-учасниць Римського статуту, Суд твердо підтримує свій персонал та жертв неймовірних злочинів. МКС продовжить виконувати свій мандат, незламно, у суворій відповідності до своєї правової бази, ухваленої державами-учасницями, і без урахування будь-яких обмежень, тиску чи погроз

- йдеться у заяві МКС.

У Суді також закликали держави-учасниці та всіх, хто поділяє цінності людяності та верховенства права, до твердої та послідовної підтримки діяльності МКС, яка "здійснюється виключно в інтересах жертв міжнародних злочинів".

Нагадаємо

Напередодні Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти двох суддів і двох заступників прокурора Міжнародного кримінального суду. Держсекрета США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон розглядає діяльність МКС як політизовану, таку, що зловживає повноваженнями та загрожує національній безпеці США та Ізраїлю".

Європарламент засудив воєнні злочини рф та підтримав розслідування МКС
09.07.25, 15:02

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Сполучені Штати Америки