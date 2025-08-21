Санкции США против судей Международного уголовного суда: появилась реакция МУС
Киев • УНН
Международный уголовный суд осудил новые санкции США против его судей и заместителей прокурора. МУС назвал эти действия атакой на независимость и оскорблением для государств-участниц.
Международный уголовный суд (МУС) осудил введение новых санкций администрацией США против судей и заместителей прокурора Суда. Об этом сообщается на официальном сайте МУС, информирует УНН.
Детали
В МУС отметили, что такие действия "являются откровенной атакой на независимость беспристрастного судебного органа, действующего на основании мандата от 125 государств-участников из всех регионов". Кроме того, санкции являются "оскорблением для государств-участников Суда, международного порядка, основанного на правилах, и, прежде всего, - для миллионов невинных жертв во всем мире".
Как ранее заявляли президент и судьи МУС, а также Президентство Ассамблеи государств-участников Римского статута, Суд твердо поддерживает свой персонал и жертв невероятных преступлений. МУС продолжит выполнять свой мандат, несломленно, в строгом соответствии со своей правовой базой, принятой государствами-участниками, и без учета каких-либо ограничений, давления или угроз
В Суде также призвали государства-участники и всех, кто разделяет ценности человечности и верховенства права, к твердой и последовательной поддержке деятельности МУС, которая "осуществляется исключительно в интересах жертв международных преступлений".
Напомним
Накануне Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против двух судей и двух заместителей прокурора Международного уголовного суда. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассматривает деятельность МУС как политизированную, злоупотребляющую полномочиями и угрожающую национальной безопасности США и Израиля".
