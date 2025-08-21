$41.360.10
20 августа, 15:55 • 21702 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 68560 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 41118 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 70157 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 241295 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 80439 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 75262 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70123 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 233422 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 182344 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Санкции США против судей Международного уголовного суда: появилась реакция МУС

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Международный уголовный суд осудил новые санкции США против его судей и заместителей прокурора. МУС назвал эти действия атакой на независимость и оскорблением для государств-участниц.

Санкции США против судей Международного уголовного суда: появилась реакция МУС

Международный уголовный суд (МУС) осудил введение новых санкций администрацией США против судей и заместителей прокурора Суда. Об этом сообщается на официальном сайте МУС, информирует УНН.

Детали

В МУС отметили, что такие действия "являются откровенной атакой на независимость беспристрастного судебного органа, действующего на основании мандата от 125 государств-участников из всех регионов". Кроме того, санкции являются "оскорблением для государств-участников Суда, международного порядка, основанного на правилах, и, прежде всего, - для миллионов невинных жертв во всем мире".

Как ранее заявляли президент и судьи МУС, а также Президентство Ассамблеи государств-участников Римского статута, Суд твердо поддерживает свой персонал и жертв невероятных преступлений. МУС продолжит выполнять свой мандат, несломленно, в строгом соответствии со своей правовой базой, принятой государствами-участниками, и без учета каких-либо ограничений, давления или угроз

- говорится в заявлении МУС.

В Суде также призвали государства-участники и всех, кто разделяет ценности человечности и верховенства права, к твердой и последовательной поддержке деятельности МУС, которая "осуществляется исключительно в интересах жертв международных преступлений".

Напомним

Накануне Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против двух судей и двух заместителей прокурора Международного уголовного суда. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассматривает деятельность МУС как политизированную, злоупотребляющую полномочиями и угрожающую национальной безопасности США и Израиля".

Европарламент осудил военные преступления рф и поддержал расследование МУС09.07.25, 15:02 • 1332 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Соединённые Штаты