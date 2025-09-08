$41.220.13
Ексклюзив
09:57 • 5628 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 12642 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 18203 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 23642 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 37938 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 60355 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 74833 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79595 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 124208 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 105759 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
Санкції не діють? Розширення російського "тіньового флоту" нафтових танкерів триває - Reuters

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Експерти зазначають, що нові судна замінюють ті, що потрапили до "чорного списку".

Санкції не діють? Розширення російського "тіньового флоту" нафтових танкерів триває - Reuters

російський "тіньовий флот" нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій через війну в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як зазначив головний економіст великої торгової компанії Trafigura Саад Рахім, "тіньовий флот" відіграє ключову роль у забезпеченні поставок російської нафти покупцям, незважаючи на санкції, спрямовані на обмеження нафтових доходів рф.

Цього року "тіньовий флот" зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку, каже експерт.

Він також зазначив, що американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.

Головне в питанні мит полягає в тому, що ми ще не побачили їхнього впливу на попит

- сказав Рахім.

Він додав, що компанії в США мали запаси, накопичені до введення мит, які вони змогли реалізувати за цінами, які ще не довелося перекладати на споживачів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про те, що один танкер із скрапленим природним газом з російського проекту Arctic LNG 2, який перебуває під санкціями, пришвартувався в китайському порту.

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Reuters
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна