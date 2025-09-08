Санкції не діють? Розширення російського "тіньового флоту" нафтових танкерів триває - Reuters
Експерти зазначають, що нові судна замінюють ті, що потрапили до "чорного списку".
російський "тіньовий флот" нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій через війну в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Як зазначив головний економіст великої торгової компанії Trafigura Саад Рахім, "тіньовий флот" відіграє ключову роль у забезпеченні поставок російської нафти покупцям, незважаючи на санкції, спрямовані на обмеження нафтових доходів рф.
Цього року "тіньовий флот" зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку, каже експерт.
Він також зазначив, що американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.
Головне в питанні мит полягає в тому, що ми ще не побачили їхнього впливу на попит
Він додав, що компанії в США мали запаси, накопичені до введення мит, які вони змогли реалізувати за цінами, які ще не довелося перекладати на споживачів.
Раніше УНН повідомляв про те, що один танкер із скрапленим природним газом з російського проекту Arctic LNG 2, який перебуває під санкціями, пришвартувався в китайському порту.