Санкции не действуют? Расширение российского "теневого флота" нефтяных танкеров продолжается - Reuters

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Эксклюзив
09:57 • 5326 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 12211 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 17859 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 23307 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 37634 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 60246 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 74734 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79583 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 123975 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 105538 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
49%
753мм
Популярные новости
С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ8 сентября, 01:49 • 18994 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 23367 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 22135 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 24287 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo09:27 • 12588 просмотра
публикации
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 24356 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 22185 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 23414 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 123963 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 105523 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Елена Соседка
Си Цзиньпин
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Одесса
Реклама
УНН Lite
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 24372 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 26177 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 31119 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 62999 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 120197 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
YouTube
Instagram
Facebook

Санкции не действуют? Расширение российского "теневого флота" нефтяных танкеров продолжается - Reuters

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Эксперты отмечают, что новые суда заменяют те, что попали в "черный список".

Санкции не действуют? Расширение российского "теневого флота" нефтяных танкеров продолжается - Reuters

российский "теневой флот" нефтяных танкеров расширился после ряда западных санкций из-за войны в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отметил главный экономист крупной торговой компании Trafigura Саад Рахим, "теневой флот" играет ключевую роль в обеспечении поставок российской нефти покупателям, несмотря на санкции, направленные на ограничение нефтяных доходов рф.

В этом году "теневой флот" рос медленнее, но он продолжает расширяться, поскольку новые суда часто заменяют те, что попали в черный список, говорит эксперт.

Он также отметил, что американские пошлины пока имели ограниченное влияние на мировую экономику и спрос на топливо.

Главное в вопросе пошлин заключается в том, что мы еще не увидели их влияния на спрос

- сказал Рахим.

Он добавил, что компании в США имели запасы, накопленные до введения пошлин, которые они смогли реализовать по ценам, которые еще не пришлось перекладывать на потребителей.

Напомним

Ранее УНН сообщал о том, что один танкер со сжиженным природным газом из российского проекта Arctic LNG 2, который находится под санкциями, пришвартовался в китайском порту.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Reuters
Китай
Соединённые Штаты
Украина