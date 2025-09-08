Санкции не действуют? Расширение российского "теневого флота" нефтяных танкеров продолжается - Reuters

Эксперты отмечают, что новые суда заменяют те, что попали в "черный список".

российский "теневой флот" нефтяных танкеров расширился после ряда западных санкций из-за войны в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters. Детали Как отметил главный экономист крупной торговой компании Trafigura Саад Рахим, "теневой флот" играет ключевую роль в обеспечении поставок российской нефти покупателям, несмотря на санкции, направленные на ограничение нефтяных доходов рф. В этом году "теневой флот" рос медленнее, но он продолжает расширяться, поскольку новые суда часто заменяют те, что попали в черный список, говорит эксперт. Он также отметил, что американские пошлины пока имели ограниченное влияние на мировую экономику и спрос на топливо. Главное в вопросе пошлин заключается в том, что мы еще не увидели их влияния на спрос - сказал Рахим. Он добавил, что компании в США имели запасы, накопленные до введения пошлин, которые они смогли реализовать по ценам, которые еще не пришлось перекладывать на потребителей. Напомним Ранее УНН сообщал о том, что один танкер со сжиженным природным газом из российского проекта Arctic LNG 2, который находится под санкциями, пришвартовался в китайском порту.