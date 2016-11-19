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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Санітарний літак розбився у США, є жертви

Санітарний літак розбився у США, є жертви

Київ • УНН

 • 8893 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. В американському штаті Невада загинули чотири людини під час аварії санітарного літака Piper PA 31, який перевозив пацієнта в лікарню. Про це повідомляє Elko Daily Free Press, передає УНН.

Уточнюється, що аварія сталася з медичним літаком, який забрав пацієнта з серцевим нападом з аеропорту міста Елко і повинен був доставити його в лікарню. На борту перебували два члени екіпажу, медсестра і пацієнт. Всі вони загинули.

Літак впав на парковку, у результаті чого кілька автомобілів було пошкоджено. Після аварії сталося кілька вибухів і пожежа літака.

Причини інциденту встановлюються.

Раніше стало відомо, що в Каліфорнії при падінні легкомоторного літака на будинок загинула людина.

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