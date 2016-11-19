Санітарний літак розбився у США, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. В американському штаті Невада загинули чотири людини під час аварії санітарного літака Piper PA 31, який перевозив пацієнта в лікарню. Про це повідомляє Elko Daily Free Press, передає УНН.
Уточнюється, що аварія сталася з медичним літаком, який забрав пацієнта з серцевим нападом з аеропорту міста Елко і повинен був доставити його в лікарню. На борту перебували два члени екіпажу, медсестра і пацієнт. Всі вони загинули.
Літак впав на парковку, у результаті чого кілька автомобілів було пошкоджено. Після аварії сталося кілька вибухів і пожежа літака.
Причини інциденту встановлюються.
Раніше стало відомо, що в Каліфорнії при падінні легкомоторного літака на будинок загинула людина.