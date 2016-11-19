Санитарный самолет разбился в США, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В американском штате Невада погибли четыре человека во время аварии санитарного самолета Piper PA 31, перевозившего пациента в больницу. Об этом сообщает Elko Daily Free Press, передает УНН.
Уточняется, что авария произошла с медицинским самолетом, который забрал пациента с сердечным приступом из аэропорта города Элко и должен был доставить его в больницу. На борту находились два члена экипажа, медсестра и пациент. Все они погибли.
Самолет упал на парковку, в результате чего несколько автомобилей были повреждены. После аварии произошло несколько взрывов и пожар самолета.
Причины инцидента устанавливаются.
Ранее стало известно, что в Калифорнии при падении легкомоторного самолета на дом погиб человек.