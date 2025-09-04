Доступна альтернатива: Samsung представив Galaxy S25 FE та нові планшети на IFA у Берліні

$41.370.01
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:52 • 7578 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 8490 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 10876 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 10574 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 25867 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 36526 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 39466 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37127 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 67475 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салату
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 25867 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній арені
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 67475 перегляди
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Доступна альтернатива: Samsung представив Galaxy S25 FE та нові планшети на IFA у Берліні

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Samsung пропонує смартфон Galaxy S25 FE, доступну версію флагмана, та оновлює лінійку планшетів Galaxy Tab S11. Усі нові пристрої тонші за попередні моделі.

Доступна альтернатива: Samsung представив Galaxy S25 FE та нові планшети на IFA у Берліні

Окрім більш дешевого, але високоякісного смартфону S25 FE, компанія Samsung Electronics Co. оголосила також про оновлення в лінійці планшетів - це Galaxy Tab S11 і окрема модель Ultra.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg та IFA Innovation For All.

Деталі

Samsung представила свій новий смартфон Galaxy S25 FE (орієнтовна ціна 650 доларів, але в Європі може коштувати від 759 євро). Презентація відбулась на виставці IFA в Берліні:

  • FE, скорочення від «fan edition» (видання для фанатів);
    • це преміальна модель, що використовує ті ж алюмінієві матеріали та селфі-камеру, що й Galaxy S25 (коштує 800 доларів);
      • разом з цим, у моделі FE Samsung відмовилася від швидшого чіпа та деяких можливостей камери. Це було необхідно, щоб зробити цей телефон доступнішим по ціні.

         Загалом у своєму огляді, Samsung стверджує, що S25 FE - це ідеальний баланс між передовими технологіями та розумною ціною.

        Компанія Samsung також анонсувала два планшети: 

        • Galaxy Tab S11 (коштуватиме 800 доларів);
          • Galaxy Tab S11 Ultra (за 1200 доларів).

            Окремо зазначимо. Усі вищевказані гаджети тонші за своїх попередників.

            Нагадаємо

            У січні 2025 року Samsung презентував нову серію смартфонів Galaxy S25 з інтегрованим штучним інтелектом Gemini від Google та чіпами Qualcomm

            Інвестиційний підрозділ Samsung веде переговори щодо підтримки Exo Imaging Inc., інноваційної американської компанії у сфері охорони здоров'я. 

            Ігор Тележніков

            Технології
            Берлін