Доступна альтернатива: Samsung представив Galaxy S25 FE та нові планшети на IFA у Берліні
Київ • УНН
Samsung пропонує смартфон Galaxy S25 FE, доступну версію флагмана, та оновлює лінійку планшетів Galaxy Tab S11. Усі нові пристрої тонші за попередні моделі.
Окрім більш дешевого, але високоякісного смартфону S25 FE, компанія Samsung Electronics Co. оголосила також про оновлення в лінійці планшетів - це Galaxy Tab S11 і окрема модель Ultra.
Передає УНН із посиланням на Bloomberg та IFA Innovation For All.
Деталі
Samsung представила свій новий смартфон Galaxy S25 FE (орієнтовна ціна 650 доларів, але в Європі може коштувати від 759 євро). Презентація відбулась на виставці IFA в Берліні:
- FE, скорочення від «fan edition» (видання для фанатів);
- це преміальна модель, що використовує ті ж алюмінієві матеріали та селфі-камеру, що й Galaxy S25 (коштує 800 доларів);
- разом з цим, у моделі FE Samsung відмовилася від швидшого чіпа та деяких можливостей камери. Це було необхідно, щоб зробити цей телефон доступнішим по ціні.
Загалом у своєму огляді, Samsung стверджує, що S25 FE - це ідеальний баланс між передовими технологіями та розумною ціною.
Компанія Samsung також анонсувала два планшети:
- Galaxy Tab S11 (коштуватиме 800 доларів);
- Galaxy Tab S11 Ultra (за 1200 доларів).
Окремо зазначимо. Усі вищевказані гаджети тонші за своїх попередників.
Нагадаємо
