Доступна альтернатива: Samsung представил Galaxy S25 FE и новые планшеты на IFA в Берлине

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 3604 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:52 • 7524 просмотра
Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"
08:49 • 8452 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 10854 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 10555 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 25850 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 36515 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 39459 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37124 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 67462 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.1м/с
39%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 272930 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 265647 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 263064 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 256275 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 20506 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 6910 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto07:53 • 9630 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 25842 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 29558 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 67456 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Марк Рютте
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"10:35 • 944 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 6906 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto07:43 • 5040 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 13539 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 15722 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Вашингтон Пост
Тесла Модель Y
Шахед-136

Доступна альтернатива: Samsung представил Galaxy S25 FE и новые планшеты на IFA в Берлине

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Samsung предлагает смартфон Galaxy S25 FE, доступную версию флагмана, и обновляет линейку планшетов Galaxy Tab S11. Все новые устройства тоньше предыдущих моделей.

Доступна альтернатива: Samsung представил Galaxy S25 FE и новые планшеты на IFA в Берлине

Помимо более дешевого, но высококачественного смартфона S25 FE, компания Samsung Electronics Co. также объявила об обновлении в линейке планшетов — это Galaxy Tab S11 и отдельная модель Ultra.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и IFA Innovation For All.

Детали

Samsung представила свой новый смартфон Galaxy S25 FE (ориентировочная цена 650 долларов, но в Европе может стоить от 759 евро). Презентация состоялась на выставке IFA в Берлине:

  • FE, сокращение от «fan edition» (издание для фанатов);
    • это премиальная модель, использующая те же алюминиевые материалы и селфи-камеру, что и Galaxy S25 (стоит 800 долларов);
      • вместе с этим, в модели FE Samsung отказалась от более быстрого чипа и некоторых возможностей камеры. Это было необходимо, чтобы сделать этот телефон более доступным по цене.

        В целом в своем обзоре Samsung утверждает, что S25 FE — это идеальный баланс между передовыми технологиями и разумной ценой.

        Компания Samsung также анонсировала два планшета:

        • Galaxy Tab S11 (будет стоить 800 долларов);
          • Galaxy Tab S11 Ultra (за 1200 долларов).

            Отдельно отметим. Все вышеуказанные гаджеты тоньше своих предшественников.

            Напомним

            В январе 2025 года Samsung представил новую серию смартфонов Galaxy S25 с интегрированным искусственным интеллектом Gemini от Google и чипами Qualcomm

            Инвестиционное подразделение Samsung ведет переговоры о поддержке Exo Imaging Inc., инновационной американской компании в сфере здравоохранения.

            Игорь Тележников

            Технологии
            Берлин