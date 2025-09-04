Доступна альтернатива: Samsung представил Galaxy S25 FE и новые планшеты на IFA в Берлине
Киев • УНН
Samsung предлагает смартфон Galaxy S25 FE, доступную версию флагмана, и обновляет линейку планшетов Galaxy Tab S11. Все новые устройства тоньше предыдущих моделей.
Помимо более дешевого, но высококачественного смартфона S25 FE, компания Samsung Electronics Co. также объявила об обновлении в линейке планшетов — это Galaxy Tab S11 и отдельная модель Ultra.
Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и IFA Innovation For All.
Детали
Samsung представила свой новый смартфон Galaxy S25 FE (ориентировочная цена 650 долларов, но в Европе может стоить от 759 евро). Презентация состоялась на выставке IFA в Берлине:
- FE, сокращение от «fan edition» (издание для фанатов);
- это премиальная модель, использующая те же алюминиевые материалы и селфи-камеру, что и Galaxy S25 (стоит 800 долларов);
- вместе с этим, в модели FE Samsung отказалась от более быстрого чипа и некоторых возможностей камеры. Это было необходимо, чтобы сделать этот телефон более доступным по цене.
В целом в своем обзоре Samsung утверждает, что S25 FE — это идеальный баланс между передовыми технологиями и разумной ценой.
Компания Samsung также анонсировала два планшета:
- Galaxy Tab S11 (будет стоить 800 долларов);
- Galaxy Tab S11 Ultra (за 1200 долларов).
Отдельно отметим. Все вышеуказанные гаджеты тоньше своих предшественников.
Напомним
В январе 2025 года Samsung представил новую серию смартфонов Galaxy S25 с интегрированным искусственным интеллектом Gemini от Google и чипами Qualcomm
Инвестиционное подразделение Samsung ведет переговоры о поддержке Exo Imaging Inc., инновационной американской компании в сфере здравоохранения.