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Samsung планує інвестувати 100 мільйонів у стартап Exo Imaging, що революціонізує медицину

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Samsung Electronics Co. планує інвестувати в американську компанію Exo Imaging Inc., яка розробляє медичне обладнання та програмне забезпечення. Сума інвестицій може сягнути 100 мільйонів доларів.

Samsung планує інвестувати 100 мільйонів у стартап Exo Imaging, що революціонізує медицину

Інвестиційний підрозділ Samsung веде переговори щодо підтримки Exo Imaging Inc., інноваційної американської компанії у сфері охорони здоров'я. 

Стартап може сягнути $100 млн, повідомило агентство Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Інвестиційний підрозділ Samsung Electronics Co. входить до групи фірм, які прагнуть інвестувати в американську компанію з розробки програмного забезпечення та медичного обладнання Exo Imaging Inc. За словами людей, знайомих з цим питанням, ідеться про закритий раунд збору коштів для Exo. цей раунд фінансування очолюють Sands Capital, Bold Capital та Qubit Health Capital.

Джерела, які попросили залишитися анонімними через конфіденційний характер інформації, зазначили, що компанія Exo з Санта-Клари, Каліфорнія, може забезпечити приблизно 100 мільйонів доларів загального фінансування в цьому раунді.

Доповнення

Exo веде переговори про партнерство з компанією Samsung Medison Co., яка виробляє ультразвукові діагностичні прилади і продає цифрові рентгенівські системи і сканери.

Обговорення всіх потенційних розробок тривають, і деталі можуть змінитися, зазначили представники компанії.

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