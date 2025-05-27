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Samsung планирует инвестировать 100 миллионов в стартап Exo Imaging, который революционизирует медицину

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Samsung Electronics Co. планирует инвестировать в американскую компанию Exo Imaging Inc., которая разрабатывает медицинское оборудование и программное обеспечение. Сумма инвестиций может достичь 100 миллионов долларов.

Samsung планирует инвестировать 100 миллионов в стартап Exo Imaging, который революционизирует медицину

Инвестиционное подразделение Samsung ведет переговоры о поддержке Exo Imaging Inc., инновационной американской компании в сфере здравоохранения. 

Стартап может достичь $100 млн, сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.

Детали

Инвестиционное подразделение Samsung Electronics Co. входит в группу фирм, стремящихся инвестировать в американскую компанию по разработке программного обеспечения и медицинского оборудования Exo Imaging Inc. По словам людей, знакомых с этим вопросом, речь идет о закрытом раунде сбора средств для Exo. Этот раунд финансирования возглавляют Sands Capital, Bold Capital и Qubit Health Capital.

Источники, которые попросили остаться анонимными из-за конфиденциального характера информации, отметили, что компания Exo из Санта-Клары, Калифорния, может обеспечить примерно 100 миллионов долларов общего финансирования в этом раунде.

Дополнение

Exo ведет переговоры о партнерстве с компанией Samsung Medison Co., которая производит ультразвуковые диагностические приборы и продает цифровые рентгеновские системы и сканеры.

Обсуждение всех потенциальных разработок продолжаются, и детали могут измениться, отметили представители компании.

Напомним

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