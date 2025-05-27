Samsung планирует инвестировать 100 миллионов в стартап Exo Imaging, который революционизирует медицину
Киев • УНН
Samsung Electronics Co. планирует инвестировать в американскую компанию Exo Imaging Inc., которая разрабатывает медицинское оборудование и программное обеспечение. Сумма инвестиций может достичь 100 миллионов долларов.
Инвестиционное подразделение Samsung ведет переговоры о поддержке Exo Imaging Inc., инновационной американской компании в сфере здравоохранения.
Стартап может достичь $100 млн, сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.
Детали
Инвестиционное подразделение Samsung Electronics Co. входит в группу фирм, стремящихся инвестировать в американскую компанию по разработке программного обеспечения и медицинского оборудования Exo Imaging Inc. По словам людей, знакомых с этим вопросом, речь идет о закрытом раунде сбора средств для Exo. Этот раунд финансирования возглавляют Sands Capital, Bold Capital и Qubit Health Capital.
Источники, которые попросили остаться анонимными из-за конфиденциального характера информации, отметили, что компания Exo из Санта-Клары, Калифорния, может обеспечить примерно 100 миллионов долларов общего финансирования в этом раунде.
Дополнение
Exo ведет переговоры о партнерстве с компанией Samsung Medison Co., которая производит ультразвуковые диагностические приборы и продает цифровые рентгеновские системы и сканеры.
Обсуждение всех потенциальных разработок продолжаются, и детали могут измениться, отметили представители компании.
Напомним
Samsung анонсировала Galaxy S25 Edge толщиной 5,8 мм с титановым корпусом и Snapdragon 8 Elite.
В Украине презентовали WINWIN AI Center of Excellence для внедрения искусственного интеллекта в государственные процессы и ключевые сферы жизни.
Страны ВОЗ подготовили соглашение о передаче медицинских технологий перед угрозой будущих пандемий16.04.25, 10:48 • 4468 просмотров