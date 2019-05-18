Самопочуття тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова погіршується - адвокат

ukru
22 березня, 17:51 • 47218 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 100024 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 84710 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 86526 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 67518 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 96413 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149346 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167011 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154192 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241080 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
70 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 56220 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 32750 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

18:50 • 20970 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 26439 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 17596 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158152 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241080 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205477 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190530 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157337 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 48406 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 44959 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62444 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 39839 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 74902 перегляди
Актуальне
Самопочуття тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова погіршується - адвокат

Самопочуття тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова погіршується - адвокат

Київ • УНН

 • 7209 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Стан здоров'я кримськотатарського політв’язня Едема Бекірова, якого тримають у Сімферопольському СІЗО, погіршується після прийому медпрепаратів за новим призначенням лікарів у Сімферополі. Про це виданню "Крим.Реалії" розповів адвокат Бекірова Іслям Веліляєв, передає УНН.

Адвокат кримськотатарського активіста розповів, що в результаті обстеження 14 травня кардіолог і ендокринолог зазначили, що стан Бекірова задовільний і порадили збільшити кількість одиниць інсуліну.

"У нього досі високий рівень цукру – 16 ммоль/л (за норми – до 6,5 ммоль/л). Лікарі збільшили йому дозу інсуліну, і якщо зібрати всі прийоми за добу, буде понад 50 одиниць. І за такої кількості інсуліну цукор все одно зашкалює", – розповів адвокат.

За словами Веліляєва, Бекіров скаржиться на постійний біль у серці через гіпертонію.

Через велику кількість отримуваного інсуліну у політв'язня збільшилась і запалилася підшлункова залоза, що спричиняє сильний біль. Також він потерпає від сильного головного болю, набряклості тіла, лівої ноги, яка через малорухливість атрофується.

"На лівій нозі у нього немає вен, тому що їх використовували при операції на серці. На лівій нозі спереду утворилася свіжа трофічна виразка, він її заліковує мазями, але вона знову періодично з'являється", – повідомив адвокат.

За його словами, на умови тримання Бекіров не скаржиться, крім відсутності свіжого повітря.

"Зараз починається спека, недостатньо повітря. У нього в камері вікно навстіж 24 години, але кисню все одно не вистачає", – зазначив захисник.

Адвокат, з урахуванням нових показників стану здоров'я політв'язня, має намір домогтися зміни запобіжного заходу на будь-який інший, не пов'язаний з триманням у СІЗО, зокрема, на домашній арешт.

Чергове засідання щодо продовження терміну арешту в ізоляторі призначене на 5 червня.

Нагадаємо, 15 травня Бекірова в Криму повернули з лікарні до СІЗО.

Як повідомляв УНН, підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 12 червня 2019 року.

19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,840.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,980.78