Самопочуття тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова погіршується - адвокат

Адвокат кримськотатарського активіста розповів, що в результаті обстеження 14 травня кардіолог і ендокринолог зазначили, що стан Бекірова задовільний і порадили збільшити кількість одиниць інсуліну.

"У нього досі високий рівень цукру – 16 ммоль/л (за норми – до 6,5 ммоль/л). Лікарі збільшили йому дозу інсуліну, і якщо зібрати всі прийоми за добу, буде понад 50 одиниць. І за такої кількості інсуліну цукор все одно зашкалює", – розповів адвокат.

За словами Веліляєва, Бекіров скаржиться на постійний біль у серці через гіпертонію.

Через велику кількість отримуваного інсуліну у політв'язня збільшилась і запалилася підшлункова залоза, що спричиняє сильний біль. Також він потерпає від сильного головного болю, набряклості тіла, лівої ноги, яка через малорухливість атрофується.

"На лівій нозі у нього немає вен, тому що їх використовували при операції на серці. На лівій нозі спереду утворилася свіжа трофічна виразка, він її заліковує мазями, але вона знову періодично з'являється", – повідомив адвокат.

За його словами, на умови тримання Бекіров не скаржиться, крім відсутності свіжого повітря.

"Зараз починається спека, недостатньо повітря. У нього в камері вікно навстіж 24 години, але кисню все одно не вистачає", – зазначив захисник.

Адвокат, з урахуванням нових показників стану здоров'я політв'язня, має намір домогтися зміни запобіжного заходу на будь-який інший, не пов'язаний з триманням у СІЗО, зокрема, на домашній арешт.

Чергове засідання щодо продовження терміну арешту в ізоляторі призначене на 5 червня.

Нагадаємо, 15 травня Бекірова в Криму повернули з лікарні до СІЗО.

Як повідомляв УНН, підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 12 червня 2019 року.

19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин.