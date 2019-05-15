Бекірова в Криму повернули з лікарні до СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого напередодні вивозили у кримську лікарню ім. Семашка, повернули в СІЗО. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Андрій Наумлюк, передає УНН.
"Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному обороті боєприпасів і вибухових речовин, вивозили сьогодні (14 травня - ред.) вранці з Сімферопольського ізолятора в клініку імені Семашка, де він провів кілька годин. Судячи з усього, це була реакція на відвідування Бекірова, уповноваженої з прав людини в Криму Людмили Лубіної, якій він поскаржився на постійне погіршення здоров'я в СІЗО", - зазначив він.
З його слів, результати обстеження, "швидше за все, будуть використані слідством при продовженні арешту на початку червня".
"Наразі Бекіров вже доставлений назад в ізолятор", - додав Наумлюк.
Нагадаємо, 14 травня політв'язня Едема Бекірова вивезли в лікарню.
Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 12 червня 2019 року.
19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин.