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Бекірова в Криму повернули з лікарні до СІЗО

Бекірова в Криму повернули з лікарні до СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого напередодні вивозили у кримську лікарню ім. Семашка, повернули в СІЗО. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Андрій Наумлюк, передає УНН.

"Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному обороті боєприпасів і вибухових речовин, вивозили сьогодні (14 травня - ред.) вранці з Сімферопольського ізолятора в клініку імені Семашка, де він провів кілька годин. Судячи з усього, це була реакція на відвідування Бекірова, уповноваженої з прав людини в Криму Людмили Лубіної, якій він поскаржився на постійне погіршення здоров'я в СІЗО", - зазначив він.

З його слів, результати обстеження, "швидше за все, будуть використані слідством при продовженні арешту на початку червня".

"Наразі Бекіров вже доставлений назад в ізолятор", - додав Наумлюк.

Нагадаємо, 14 травня політв'язня Едема Бекірова вивезли в лікарню.

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 12 червня 2019 року.

19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин.

Українські Національні Новини

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