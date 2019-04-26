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Суд в окупованому Криму продовжив арешт Бекірову

Суд в окупованому Криму продовжив арешт Бекірову

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 12 червня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму відхилив апеляцію захисту кримськотатарського активіста Едема Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.

За словами адвоката Ісляма Веліляєва, стан здоров’я його підзахисного останнім часом погіршився.

“Посилилася набряклість і з’явилися болі в лівій частині грудей. Я клопотав про те, щоб Бекірова перевели хоча б під домашній арешт, тому що в такому стані людину потрібно відпускати і лікувати, а не тримати в СІЗО. Суд вислухав, пішов до нарадчої кімнати і мої доводи не прийняв. Відхилив апеляцію і залишив Едема Бекірова в СІЗО”, — зазначив адвокат.

Нагадаємо, посольство США в Україні засудило ставлення окупаційної влади Криму до кримського татарина Едема Бекірова, якого утримують в СІЗО в Сімферополі.

Українські Національні Новини

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