Суд в окупованому Криму продовжив арешт Бекірову
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 12 червня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму відхилив апеляцію захисту кримськотатарського активіста Едема Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.
За словами адвоката Ісляма Веліляєва, стан здоров’я його підзахисного останнім часом погіршився.
“Посилилася набряклість і з’явилися болі в лівій частині грудей. Я клопотав про те, щоб Бекірова перевели хоча б під домашній арешт, тому що в такому стані людину потрібно відпускати і лікувати, а не тримати в СІЗО. Суд вислухав, пішов до нарадчої кімнати і мої доводи не прийняв. Відхилив апеляцію і залишив Едема Бекірова в СІЗО”, — зазначив адвокат.
Нагадаємо, посольство США в Україні засудило ставлення окупаційної влади Криму до кримського татарина Едема Бекірова, якого утримують в СІЗО в Сімферополі.