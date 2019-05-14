Политзаключенного Эдема Бекирова вывезли в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого удерживают в СИЗО Симферополя, вывезли в больницу им. Семашко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь политзаключенного Элеонора Бекирова, передает УНН.
"Моего отца вывезли в больницу Семашко!!! Причины выясняем!", - написала она.
Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму во время "судебного заседания" были представлены результаты трех экспертиз по делу политзаключенного Эдема Бекирова.
Напомним, подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил арест крымскотатарском активисту Эдему Бекирову до 12 июня 2019 года.
19 декабря 2018 года Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ.