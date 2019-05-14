Політв’язня Едема Бекірова вивезли в лікарню
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО Сімферополя, вивезли до лікарні ім.. Семашко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дочка політв’язня Елеонора Бекірова, передає УНН.
“Мого батька вивезли в лікарню ім.Семашка!!! Причини з’ясовуємо!”, — написала вона.
Як повідомляв УНН, в окупованому Криму під час “судового засідання” були представлені результати трьох експертиз у справі політв’язня Едема Бекірова.
Нагадаємо, підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 12 червня 2019 року.
19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин.