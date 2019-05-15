Бекирова в Крыму вернули из больницы в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого накануне вывозили в крымскую больницу им. Семашко, вернули в СИЗО. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Наумлюк, передает УНН.
"Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном обороте боеприпасов и взрывчатых веществ, вывозили сегодня (14 мая - ред.) утром из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов. Судя по всему, это была реакция на посещение Бекирова, уполномоченной по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, которой он пожаловался на постоянное ухудшение здоровья в СИЗО", - отметил он.
С его словам, результаты обследования, "скорее всего, будут использованы следствием при продлении ареста в начале июня".
"В настоящий момент Бекиров уже доставлен обратно в изолятор", - добавил Наумлюк.
Напомним, 14 мая политзаключенного Эдема Бекирова вывезли в больницу.
Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил арест крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 12 июня 2019 года.
19 декабря 2018 года Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ.