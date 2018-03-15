Сам собі міліонер: біографія та бізнес-зв’язки Яківа Смолія

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У банківській сфері Яків Смолій працює з 1991 року

Верховна Рада проголосувала за призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку. УНН спробував розібратися хто він — пан Смолій.

Яків Смолій — економіст та банкір. Народився у селі Вербовець Тернопільської області.
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Прикладна математика”, здобувши кваліфікацію математика.

Заступник Голови Національного банку України з 25 квітня 2014, перший заступник Голови Національного банку України — з жовтня 2016 (був відповідальним за такий напрям, як обіг готівки, розвиток платіжних систем). З 11 травня 2017 — в. о. Голови Національного банку України. Член Правління НБУ.
У 2016 році задекларував сукупний дохід 18,6 млн грн. Також задекларував близько 4 млн доларів США на банківських рахунках.
У 2016 році (як і у 2014 — 2015 роках) Смолій мав житловий будинок площею 418,8 кв. м, апартаменти площею 177,6 кв. м та будинок сімейного відпочинку площею 276,9 кв. м. Він також володіє іншим нерухомим майном (земельними ділянками та офісами) загальною площею понад 13 тис. кв. м. Його дружина має у власності квартиру загальною площею 223,1 кв. м.
У володінні сім’ї Якова Смолія знаходяться боргові цінні папери, інвестиційні сертифікати та акції на загальну суму майже 64 млн. гривень, а також активи у вигляді корпоративних прав низки компаній на суму понад 10,7 млн. гривень.
Після призначення в.о. головою НБУ, коли Валерія Гонтарева пішла у безстрокову відпустку, Смолій повідомив, що продовжить існуючу політику регулятора аж до призначення нового голови.

За період виконання Смолієм обов’язків голови Нацбанку його прізвище неодноразово називалося серед головних претендентів на посаду голови регулятора.

Однак, зважаючи на політичну ситуацію в країні, постійно повідомлялося про торги — мовляв у парламенті не вистачає голосів аби поставити на голосування конкретну кандидатуру, зокрема кандидатуру Смолія.

Представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що у президентській фракції бесіда з претендентом на главу Нацбанку намічена на 26 лютого. Пізніше з’явилася інформація, що БПП та “Народний фронт” підтримають кандидатуру Смолія. Радикали ж висловили своє невдоволення тим фактом, що Смолій продовжив політику встановлену Гонтаревою. Тай до цього обізнані люди стверджували, що Смолій — людина, яка повністю підтримує Гонтареву, а та у свою чергу повністю йому довіряє.

Тим не менше, 28 лютого Рада НБУ звернулася до Парламенту України щодо підтримки подання Президента України на призначення Якова Смолія Головою Національного банку України. Голова Ради НБУ Богдан Данилишин охарактеризував діяльність претендента на посаду голови НБУ як реформаторську, підкреслив його високопрофесійні та моральні якості і висловив вдячність Президенту України Петру Порошенку за вибір саме його кандидатури. Рада вважає, що Яків Смолій стане гарантом незалежності НБУ та створить всі умови для виконання пріоритетних та основних цілей НБУ.

1 березня у порядку денному Верховної Ради стояло два питання: про звільнення з посади голови Нацбанку та призначення на цю посаду нового голови. Однак, якісь підкилимні ігри знову стали на заваді: чи то НФ не домовився про призначення Омбудсмена, чи то членів Рахункової палати, а може не вистачало голосів “радикалів”...
І ось нарешті сьогодні 247 голосами ВР підтримала Смолія на посаді голови НБУ.

Трудовий шлях

У банківську сферу Смолій прийшов в перші ж роки незалежності України. Так, у 1991 році він почав працювати у Тернопільському обласному управлінні НБУ, провідним інженером комп’ютерного відділу та заступником начальника управління.

У 1994 році переходить працювати у банк “Аваль”. За два роки піднявся по кар’єрних сходинках до заступника голови банку.
Цікаво, що прийшовши до банку “Аваль” Смолій практично одразу став його акціонером і коли у 2005 році австрійці придбали цей банк, то продав свої акції. На момент продажу він володів 1,25% відсотками акцій фіну станови. За оцінками експертів він міг отримати за них понад 13 млн доларів.

До 2014 року працював директором “Престиж-груп”, водночас він був членом наглядових рад ряду страховий компаній та компаній з виготовлення молочної продукції.

Серед бізнес-партнерів Смолія можна назвати Федіра Шпіга, який був одним зі співзасновників банку “Аваль”, а пізніше виступав співзасновником “Престиж-груп” та холдингу “Молочний альянс”, а також Олександра Деркача ще одно співзасновника вище згаданих компаній.

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