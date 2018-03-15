Сам себе миллионер: биография и бизнес-связи Якова Смолия

Верховная Рада проголосовала за назначение Якова Смолия на должность главы Национального банка. УНН попытался разобраться кто он - господин Смелый.

Яков Смолий - экономист и банкир. Родился в селе Вербовец Тернопольской области.

Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "Прикладная математика", получив квалификацию математика.

Заместитель Председателя Национального банка Украины по 25 апреля 2014, первый заместитель Председателя Национального банка Украины - с октября 2016 (был ответственным за такое направление, как оборот наличных, развитие платежных систем). С 11 мая 2017 - и. о. Председателя Национального банка Украины. Член Правления НБУ.

В 2016 году задекларировал совокупный доход 18600000 грн. Также задекларировал около 4 млн долларов США на банковских счетах.

В 2016 году (как и в 2014 - 2015 годах) Смелый был жилой дом площадью 418,8 кв. м, апартаменты площадью 177,6 кв. м и дом семейного отдыха площадью 276,9 кв. м. Он также владеет другим недвижимым имуществом (земельными участками и офисами) общей площадью более 13 тыс. кв. м. Его жена имеет в собственности квартиру общей площадью 223,1 кв. м.

Во владении семьи Якова Смолия находятся долговые ценные бумаги, инвестиционные сертификаты и акции на общую сумму почти 64 млн. Гривен, а также активы в виде корпоративных прав ряда компаний на сумму более 10700000. Гривен.

После назначения и.о. главой НБУ, когда Валерия Гонтарева пошла в бессрочный отпуск, Смелый сообщил, что продолжит существующую политику регулятора до назначения нового председателя.

За период выполнения Смолием обязанности главы Нацбанка его фамилия неоднократно называлось в числе главных претендентов на пост главы регулятора.

Однако, учитывая политическую ситуацию в стране, постоянно сообщалось о торгах - мол в парламенте не хватает голосов, чтобы поставить на голосование конкретную кандидатуру, в частности кандидатуру Смолия.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что в президентской фракции беседа с претендентом на главу Нацбанка намечена на 26 февраля. Позже появилась информация, что БПП и "Народный фронт" поддержат кандидатуру Смолия. Радикалы же выразили свое недовольство тем фактом, что Смелый продолжил политику установленную Гонтарева. Тай к этому знающие люди утверждали, что Смелый - человек, который полностью поддерживает Гонтареву, а та в свою очередь полностью ему доверяет.

Тем не менее, 28 февраля Совет НБУ обратилась в парламент Украины по поддержке представление Президента Украины на назначение Якова Смолия Председателем Национального банка Украины. Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин охарактеризовал деятельность претендента на пост главы НБУ как реформаторскую, подчеркнул его высокопрофессиональные и моральные качества и выразил благодарность Президенту Украины Петру Порошенко за выбор именно его кандидатуры. Совет считает, что Яков Смолий станет гарантом независимости НБУ и создаст все условия для выполнения приоритетных основных целей НБУ.

1 марта в повестке дня Верховной Рады стояло два вопроса: об освобождении от должности председателя Нацбанка и назначение на эту должность нового председателя. Однако, какие-то подковерные игры снова помешали: то НФ НЕ договорился о назначении омбудсмена, то членов Счетной палаты, а может не хватало голосов "радикалов" ...

И вот наконец сегодня 247 голосами ВР поддержала Смолия в должности главы НБУ.

трудовой путь

В банковскую сферу Смелый пришел в первые годы независимости Украины. Так, в 1991 году он начал работать в Тернопольском областном управлении НБУ, ведущим инженером компьютерного отдела и заместителем начальника управления.

В 1994 году переходит работать в банк "Аваль". За два года поднялся по карьерной лестнице до заместителя председателя банка.

Интересно, что придя в банк "Аваль" Смелый практически сразу стал его акционером и когда в 2005 году австрийцы приобрели банк, то продал свои акции. На момент продажи он владел 1,25% процентами акций финучреждения. По оценкам экспертов он мог получить за них более 13 млн долларов.

К 2014 году работал директором "Престиж-групп", в то же время он был членом наблюдательных советов ряда страховой компаний и компаний по изготовлению молочной продукции.

Среди бизнес-партнеров Смолия можно назвать Федора Шпига, который был одним из соучредителей банка "Аваль", а позже выступал соучредителем "Престиж-групп" и холдинга "Молочный альянс", а также Александра Деркача еще одно соучредителя вышеупомянутых компаний.