Сальвадорська серфінгістка загинула від удару блискавки під час тренування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На пляжі Ель Тунко, в Сальвадорі, від удару блискавки загинула 22-річна серфінгістка Кетрін Діас Ернандес. Вона готувалась до турніру, після якого ймовірно поїхала б на літні Олімпійські ігри в Токіо. Про це повідомлено на інформаційному порталі Daily Mail, передає УНН.
Деталі
Під час тренування до змагань із серфінгу в сальвадорську серфінгістку Кетрін Діас Ернандес влучила блискавка. У результаті 22-річна спортсменка померла.
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Відомо, що під час інциденту дівчина перебувала у воді. Медики прибули на місце події і намагались врятувати Діас, проте вона була вже мертвою.
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“Кетрін випромінювала радість та енергію, які роблять серфінг таким особливим і цінним для всіх нас”, — прокоментували смерть спортсменки у Міжнародній асоціації серфінгу.
Дівчину поховали у неділю. Її дошка для серфінгу, трофеї, медаль і квіти були розкладені навколо труни.
Кетрін Діас Ернандес неодноразово відзначалася на змаганнях міжнародного рівня, представляючи свою країну. Цього року вона хотіла пройти відбір майбутнього турніру із серфінгу та отримати омріяну путівку на літні Олімпійські ігри в Токіо.
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