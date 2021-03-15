Колишній чемпіон світу з боксу помер на 67 році життя: що відомо

Деталі

Легендарний спортсмен пішов з життя у 66 років. Повідомляється, що Хаглер був доставлений у лікарню через проблеми з диханням і болем у грудях. Проте точна причина смерті ще з'ясовується.

Хаглер на прізвисько "Дивовижний" боксував у період з 1973-го по 1987 роки. За свою кар'єру він провів 67 боїв, здобув 62 перемоги, зазнав три поразки, а ще два поєдинки завершилися внічию. У 1980 році Хаглер домігся максимального результату в боксі, ставши абсолютним чемпіоном світу. Він провів 12 захистів своїх титулів чемпіона світу.

Нагадаємо

Благодійний боксерський бій завершився смертю спортсмена.