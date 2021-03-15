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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 17856 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 31665 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 101727 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 138004 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191801 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191711 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 276547 просмотра

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Бывший чемпион мира по боксу умер на 67 году жизни: что известно

Бывший чемпион мира по боксу умер на 67 году жизни: что известно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В США скончался легенда мирового бокса, бывший абсолютный чемпион мира Марвин Хаглер, передает УНН со ссылкой на "ESPN".

Детали

Легендарный спортсмен ушел из жизни в 66 лет. Сообщается, что Хаглер был доставлен в больницу из-за проблем с дыханием и болью в груди. Однако точная причина смерти еще устанавливается.

Хаглер по прозвищу "Изумительный" боксировал в период с 1973-го по 1987 годы. За свою карьеру он провел 67 боев, одержал 62 победы, потерпел три поражения, а еще два поединка завершились вничью. В 1980 году Хаглер добился максимального результата в боксе, став абсолютным чемпионом мира. Он провел 12 защит своих титулов чемпиона мира.

Напомним

Благотворительный боксерский бой завершился смертью спортсмена.

Украинские Национальные Новости

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