Понад 20 людей загинули за добу від ударів блискавок на півночі Індії

За даними телеканалу, вісім людей стали жертвами стихії в Аллахабаде, по шість чоловік — в містах Мірзапур і Бхадохи, ще двоє — в Каусамбі, один загинув в Джаунпурі.

Місцева влада пообіцяла виплатити родичам загиблих компенсацію.

Раніше через удари блискавок в штаті Біхар загинули майже 130 осіб.

Нагадаємо, на Львівщині блискавка вбила неповнолітнього.