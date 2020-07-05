Понад 20 людей загинули за добу від ударів блискавок на півночі Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. В Індії щонайменше 23 жителя північного штату Уттар-Прадеш загинули, а 29 осіб постраждали за останню добу від ударів блискавок. Про це в неділю повідомив телеканал NDTV з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
За даними телеканалу, вісім людей стали жертвами стихії в Аллахабаде, по шість чоловік — в містах Мірзапур і Бхадохи, ще двоє — в Каусамбі, один загинув в Джаунпурі.
Місцева влада пообіцяла виплатити родичам загиблих компенсацію.
Раніше через удари блискавок в штаті Біхар загинули майже 130 осіб.
Нагадаємо, на Львівщині блискавка вбила неповнолітнього.