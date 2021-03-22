Сальвадорская серфингистка погибла от удара молнии во время тренировки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На пляже Эль Тунко, в Сальвадоре, от удара молнии погибла 22-летняя серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес. Она готовилась к турниру, после которого вероятно поехала бы на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщается на информационном портале Daily Mail, передает УНН.
Детали
Во время тренировки к соревнованиям по серфингу в сальвадорскую серфингистку Кэтрин Диас Эрнандес попала молния. В результате 22-летняя спортсменка умерла.
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Известно, что во время инцидента девушка находилась в воде. Медики прибыли на место происшествия и пытались спасти Диас, однако она была уже мертва.
Цитата
"Кэтрин излучала радость и энергию, которые делают серфинг таким особенным и ценным для всех нас", - прокомментировали смерть спортсменки в Международной ассоциации серфинга.
Девушку похоронили в воскресенье. Ее доска для серфинга, трофеи, медаль и цветы были разложены вокруг гроба.
Кэтрин Диас Эрнандес неоднократно отмечалась на соревнованиях международного уровня, представляя свою страну. В этом году она хотела пройти отбор будущего турнира по серфингу и получить заветную путевку на летние Олимпийские игры в Токио.
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