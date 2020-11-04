Салах повторив досягнення легенди “Ліверпулю” в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти італійської “Аталанти” (5:0) Мохамед Салах повторив досягнення легенди “Ліверпулю” Стівена Джеррарда, передає УНН з посиланням на Twitter “OptaJoe”.
Єгипетський форвард забив 21-й гол в рамках Ліги чемпіонів і разом з англійцем Джеррардом став найкращим бомбардиром “Ліверпуля” в історії цього турніру.
Досягнувши рекордної позначки за три з невеликим роки виступів за мерсисайдського клуб, Салах продовжує наполягати на тому, що найважливіше для нього командні здобутки, а не голи.
“Звичайно, я дуже щасливий бути в числі перших. Стівен Джеррард — легенда клубу. Я дуже гордий тим, що зміг повторити його досягнення. Але, як я вже говорив раніше, найголовніше — це команда”, — підкреслив Салах.
Також додамо, у складі “червоних” єгиптянин виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу, а в минулому сезоні завоював титул чемпіона Англії, який став для клубу першим за 30 років.