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Салах повторив досягнення легенди “Ліверпулю” в Лізі чемпіонів

Салах повторив досягнення легенди “Ліверпулю” в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти італійської “Аталанти” (5:0) Мохамед Салах повторив досягнення легенди “Ліверпулю” Стівена Джеррарда, передає УНН з посиланням на Twitter “OptaJoe”.

Єгипетський форвард забив 21-й гол в рамках Ліги чемпіонів і разом з англійцем Джеррардом став найкращим бомбардиром “Ліверпуля” в історії цього турніру.

Досягнувши рекордної позначки за три з невеликим роки виступів за мерсисайдського клуб, Салах продовжує наполягати на тому, що найважливіше для нього командні здобутки, а не голи.

“Звичайно, я дуже щасливий бути в числі перших. Стівен Джеррард — легенда клубу. Я дуже гордий тим, що зміг повторити його досягнення. Але, як я вже говорив раніше, найголовніше — це команда”, — підкреслив Салах.

Також додамо, у складі “червоних” єгиптянин виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу, а в минулому сезоні завоював титул чемпіона Англії, який став для клубу першим за 30 років.

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