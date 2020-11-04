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Салах повторил достижение легенды "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

Салах повторил достижение легенды "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

Киев  •  УНН

 • 11807 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против итальянской “Аталанты” (5:0) Мохамед Салах повторил достижение легенды “Ливерпуля” Стивена Джеррарда, передает УНН со ссылкой на Twitter “OptaJoe”.

Египетский форвард забил 21-й гол в рамках Лиги чемпионов и вместе с англичанином Джеррардом стал лучшим бомбардиром “Ливерпуля” в истории этого турнира.

Достигнув рекордной отметки за три с небольшим года выступлений за мерсисайдский клуб, Салах продолжает настаивать на том, что самое важное для него командные достижения, а не гола.

“Конечно, я очень счастлив быть в числе первых. Стивен Джеррард — легенда клуба. Я очень горд тем, что смог повторить его достижения. Но, как я уже говорил ранее, самое главное — это команда”, — подчеркнул Салах.

Также добавим, в составе “красных” египтянин выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в прошлом сезоне завоевал титул чемпиона Англии, который стал для клуба первым за 30 лет.

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