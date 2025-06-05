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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
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Садибу князя Сангушка в Ізяславі внесли до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Садибу князя Сангушка XVII-XVIII століть на Хмельниччині внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Це забезпечить державний захист та збереження історичної спадщини.

Садибу князя Сангушка в Ізяславі внесли до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Пам’ятку архітектури національного значення – садибу князя Сангушка в Ізяславі на Хмельниччині внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це інформує Офіс генерального прокурора, передає УНН.

За позовом Хмельницької обласної прокуратури до Державного реєстру нерухомих пам’яток України внесено пам’ятку архітектури національного значення – садибу князя Сангушка ХVII-ХVIІІ століть у місті Ізяслав

- йдеться у дописі. 

Зазначається, що до архітектурного комплексу входять палац, дворик із аркадами, місток, костел місіонерів.

Палац князя Сангушка побудований у середині ХVIІІ ст. за проєктом і під керівництвом італійського архітектора Паоло Антоніо Фонтані у стилі бароко. Двоповерховий прямокутний палац сформувався на основі бастіонного замку, збудованого на правому березі р. Горині в 1620-1630-х роках.

"Після відкриття провадження у справі Міністерство культури та стратегічних комунікацій України добровільно виконало вимоги, викладені у позові прокуратури", - повідомили в Офісі генерального прокурора.

Внесення цього об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України забезпечить державний захист та сприятиме збереженню історичного й культурного надбання для наступних поколінь.

Нагадаємо

Міністерство культури і стратегічних комунікацій внесло садибу Євменія Зеленського другої половини ХІХ століття у Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

Понад 1480 об'єктів культурної спадщини пошкоджено в Україні через агресію рф03.06.25, 14:25 • 2708 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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