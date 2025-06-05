Усадьба князя Сангушко в Изяславе внесена в Госреестр недвижимых памятников Украины
Киев • УНН
Усадьба князя Сангушко XVII-XVIII веков в Хмельницкой области внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Это обеспечит государственную защиту и сохранение исторического наследия.
Памятник архитектуры национального значения – усадьбу князя Сангушко в Изяславе Хмельницкой области внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
По иску Хмельницкой областной прокуратуры в Государственный реестр недвижимых памятников Украины внесен памятник архитектуры национального значения – усадьба князя Сангушко XVII-XVIII веков в городе Изяслав
Отмечается, что в архитектурный комплекс входят дворец, дворик с аркадами, мостик, костел миссионеров.
Дворец князя Сангушко построен в середине XVIII в. по проекту и под руководством итальянского архитектора Паоло Антонио Фонтана в стиле барокко. Двухэтажный прямоугольный дворец сформировался на основе бастионного замка, построенного на правом берегу р. Горыни в 1620-1630-х годах.
"После открытия производства по делу Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины добровольно выполнило требования, изложенные в иске прокуратуры", - сообщили в Офисе генерального прокурора.
Внесение этого объекта культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины обеспечит государственную защиту и будет способствовать сохранению исторического и культурного достояния для следующих поколений.
Напомним
Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло усадьбу Евмения Зеленского второй половины XIX века в Киеве в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
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