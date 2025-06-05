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Усадьба князя Сангушко в Изяславе внесена в Госреестр недвижимых памятников Украины

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Усадьба князя Сангушко XVII-XVIII веков в Хмельницкой области внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Это обеспечит государственную защиту и сохранение исторического наследия.

Усадьба князя Сангушко в Изяславе внесена в Госреестр недвижимых памятников Украины

Памятник архитектуры национального значения – усадьбу князя Сангушко в Изяславе Хмельницкой области внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

По иску Хмельницкой областной прокуратуры в Государственный реестр недвижимых памятников Украины внесен памятник архитектуры национального значения – усадьба князя Сангушко XVII-XVIII веков в городе Изяслав

- говорится в заметке. 

Отмечается, что в архитектурный комплекс входят дворец, дворик с аркадами, мостик, костел миссионеров.

Дворец князя Сангушко построен в середине XVIII в. по проекту и под руководством итальянского архитектора Паоло Антонио Фонтана в стиле барокко. Двухэтажный прямоугольный дворец сформировался на основе бастионного замка, построенного на правом берегу р. Горыни в 1620-1630-х годах.

"После открытия производства по делу Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины добровольно выполнило требования, изложенные в иске прокуратуры", - сообщили в Офисе генерального прокурора.

Внесение этого объекта культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины обеспечит государственную защиту и будет способствовать сохранению исторического и культурного достояния для следующих поколений.

Напомним

Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло усадьбу Евмения Зеленского второй половины XIX века в Киеве в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. 

Более 1480 объектов культурного наследия повреждено в Украине из-за агрессии рф 03.06.25, 14:25 • 2706 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Культура
Генеральный прокурор Украины
Украина
Киев
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