С.Заліщук: рішення про виключення її та М.Найєма зі складу міжнародних делегацій було прийнято з порушенням процедури
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Народний депутат з фракції “БПП” Світлана Заліщук в ефірі “5 каналу” заявила, що рішення про виключення її та Мустафи Найєма зі складу міжнародних делегацій було прийнято з порушенням процедури, передає УНН.
“Хочу наголосити, що не було кворуму на фракції, була меншість і це у порушення положення про фракцію рішення таке було проголосовано. Було би коректно, щоб фракція проголосувала повним складом, відповідно до положення — це буде до честі самої фракції. Але, водночас, я не бачу можливості, щоби фракція ухвалила якесь інше рішення, навіть попри публічну позицію мене, як члена ПАРЄ, багатьох депутатів і міжнародних колег”, — заявила С.Заліщук.
Як повідомляв УНН, заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Олексій Гончаренко прокоментував виключення народних депутатів Світлани Заліщук та Мустафи Найєма з міжнародних делегацій.