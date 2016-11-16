С.Залищук заявляет: решение об исключении ее и М.Найема из состава международных делегаций было принято с нарушением процедуры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Народный депутат из фракции "БПП" Светлана Залищук в эфире "5 канала" заявила, что решение об исключении ее и Мустафа Найем из состава международных делегаций было принято с нарушением процедуры, передает УНН.
"Хочу подчеркнуть, что не было кворума на фракции, было меньшинство и это в нарушение положения о фракции решение такое было проголосовано. Было бы корректно, чтобы фракция проголосовала в полном составе, в соответствии с положением - это будет к чести самой фракции. Но в то же время я не вижу возможности, чтобы фракция приняла какое-то другое решение, даже несмотря на публичную позицию меня, как члена ПАСЕ, многих депутатов и международных коллег ", - заявила С.Залищук.
Как сообщал УНН, заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко прокомментировал исключение народных депутатов Светланы Залищук и Мустафа Найем из международных делегаций .