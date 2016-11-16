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15 марта, 19:03 • 110577 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153469 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129505 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122623 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108260 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103248 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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С.Залищук заявляет: решение об исключении ее и М.Найема из состава международных делегаций было принято с нарушением процедуры

С.Залищук заявляет: решение об исключении ее и М.Найема из состава международных делегаций было принято с нарушением процедуры

Киев • УНН

 • 7464 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Народный депутат из фракции "БПП" Светлана Залищук в эфире "5 канала" заявила, что решение об исключении ее и Мустафа Найем из состава международных делегаций было принято с нарушением процедуры, передает УНН.

"Хочу подчеркнуть, что не было кворума на фракции, было меньшинство и это в нарушение положения о фракции решение такое было проголосовано. Было бы корректно, чтобы фракция проголосовала в полном составе, в соответствии с положением - это будет к чести самой фракции. Но в то же время я не вижу возможности, чтобы фракция приняла какое-то другое решение, даже несмотря на публичную позицию меня, как члена ПАСЕ, многих депутатов и международных коллег ", - заявила С.Залищук.

Как сообщал УНН, заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко прокомментировал исключение народных депутатов Светланы Залищук и Мустафа Найем из международных делегаций .

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