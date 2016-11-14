С.Заліщук та М.Найєма виключили із міжнародних делегацій України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Фракція “БПП” виключила народних депутатів Світлану Заліщук, Мустафу Найєма та Наталію Новак з делегацій України до парламентських асамблей міжнародних організацій. Про це на своїй сторінці у Facebook написала С.Заліщук, передає УНН.
“Щойно фракція БПП виключила мене та Мустафу Найєма, а також Наталю Новак з делегацій України до парламентських асамблей міжнародних організацій. Мене з — Парламентської Асаблеї Ради Європи та Парламентського комітету асоціації. Мустафу — з ПА НАТО й ПА ОБСЄ”, — написала вона.
Також нардеп зазначила, що причиною виключення стала належність депутатів до “інших партій”.
“Причина — нібито тому, що ми з Мустафою „члени іншої партії“. Себто ДемАльянс. Наталія Новак — член „Хвилі“. Хоча насправді такої партії поки не зареєстровано”, — додала С.Заліщук.