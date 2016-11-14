С.Залищук и М.Найема исключили из международных делегаций Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Фракция "БПП" исключила народных депутатов Светлану Залищук, Мустафу Найема и Наталью Новак из делегаций Украины до парламентских ассамблей международных организаций. Об этом на своей странице в Facebook написала С.Залищук, передает УНН.
"Только что фракция БПП исключила меня и Мустафу Найема, а также Наталью Новак из делегаций Украины до парламентских ассамблей международных организаций. Меня с - Парламентской Асаблеи Совета Европы и Парламентского комитета ассоциации. Мустафу - с ПА НАТО и ПА ОБСЕ ", - написала она.
Также нардеп отметила, что причиной исключения стала принадлежность депутатов до "других партий".
"Причина - якобы потому, что мы с Мустафой" члены другой партии ". То есть ДемАльянса. Наталья Новак - член "Волны". Хотя на самом деле такой партии пока не зарегистрировано ", - добавила С.Залищук.