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С.Ребров: 4 тис. глядачів на домашньому матчі - це абсолютно ненормально

С.Ребров: 4 тис. глядачів на домашньому матчі - це абсолютно ненормально

Київ • УНН

 • 11108 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров поділився враженнями, після домашньої перемоги проти "Сталі", передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.

“У нашому чемпіонаті непросто грати проти всіх команд, про що хлопців ми попереджали. Для “Динамо” зараз кожен матч на кшталт вирішального. Якщо ми амбітні люди та претендуємо на чемпіонство, то в кожній грі маємо віддаватися на 200%. По сьогоднішній грі в мене немає претензій до гравців стосовно віддачі. Так, припускалися помилок, які розберемо, при цьому створили багато небезпечних моментів. Якби ми реалізували хоча б половину з них, було б спокійніше. Набрали три очка, рухаємося далі", - заявив С.Ребров.

Також С.Ребров прокоментував майже пусті трибуни НСК "Олімпійськи".

"Клуб проводить роботу в цьому напрямку, але, напевно, вболівальники йдуть на якусь команду. Хтось вважає, що ми не показуємо необхідний футбол, але це наша команда. Тут є й зворотний зв'язок: якщо на трибунах немає глядачів, у хлопців теж може з'явитися байдужість. У моменти завоювання титулів уболівальники завжди з нами. Клуб "Динамо" намагається залучити вболівальників на стадіон, робить промо-акції, при цьому активність має йти й від самих уболівальників. Вони теж мають бути з командою не лише в моменти тріумфу, але й коли їй непросто. Чотири тисячі глядачів на домашньому матчі "Динамо" - це абсолютно ненормально", - наголосив тренер.

Нагадаємо, "Динамо" мінімально обіграло "Сталь".

Українські Національні Новини

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