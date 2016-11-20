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С.Ребров 4 тыс. зрителей на домашнем матче - это абсолютно ненормально

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров поделился впечатлениями после домашней победы против "Стали", передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

"В нашем чемпионате непросто играть против всех команд, о чем ребят мы предупреждали. Для "Динамо" сейчас каждый матч вроде решающего. Если мы амбициозные люди и претендуем на чемпионство, то в каждой игре должны отдаваться на 200%. По сегодняшней игре у меня нет претензий к игрокам по отдаче. Допускали ошибки, которые разберем, при этом создали много опасных моментов. Если бы мы реализовали хотя бы половину из них, было бы спокойнее. Набрали три очка, двигаемся дальше", - заявил С.Ребров.

Также С.Ребров прокомментировал почти пустые трибуны НСК "Олимпийский".

"Клуб проводит работу в этом направлении, но, наверное, болельщики идут на какую-то команду. Кто-то считает, что мы не показываем необходимый футбол, но это наша команда. Здесь есть и обратная связь: если на трибунах нет зрителей, у ребят тоже может появиться безразличие. В моменты завоевания титулов болельщики всегда с нами. Клуб "Динамо" пытается привлечь болельщиков на стадион, делает промо-акции, при этом активность должна идти и от самих болельщиков. Они тоже должны быть с командой не только в моменты триумфа, но и когда ей непросто. Четыре тысячи зрителей на домашнем матче "Динамо" - это абсолютно ненормально", - подчеркнул тренер.

Напомним, "Динамо" минимально обыграло "Сталь".

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