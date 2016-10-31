С.Пашинський не має нерухомості, проте витратив 870 тис. грн на охорону - декларація
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, заступник голови фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський задекларував нерухомість дружини, проте немає власної, передає УНН.
У власності його дружини перебуває житловий будинок — 1 тис. 20,6 кв. м, 7 земельних ділянок (1 тис. 537; 2 тис. 997; 1 тис. 691; 1 тис. 576; 2 тис. 19; 2,5 тис. і 1 тис. 50 кв. м), нежитлове приміщення в с. Хлепча Васильківського району Київської області площею 179,4 кв. м.
Пашинському Антону Сергійовичу належить квартира належить квартира в Києві метражем у 119,7 кв.м.
Згідно декларації, парламентарій і його дружина не зберігають грошей у банку, при цьому нардеп тримає 150 тис. дол., EUR 90 тис. і 4,5 млн грн готівкою. У його дружини — 200 тис. дол, EUR 50 тис. і 3 млн. грн готівкових коштів.
С.Пашинський в 2015 році взяв позику 3,5 млн грн у третьої особи. Крім цього, дохід нардепа в 2015 році склав понад 147 тис. грн (зарплата і компенсаційні виплати, пов’язані з депутатською діяльність, відсотки). Дохід його дружини склав близько 552 тис. грн (відсотки та страхові виплати).
С. Пашинський задекларував громадську приймальню, яка знаходиться у власності третьої особи. Народний депутат зареєстрований у столичній квартирі, яка також належить третій особі.
Як спільну з дружиною власність нардеп задекларував 15 картин. У нього також є дві пари елітних годинників, ще одна — у його дружини.
У голови комітету з нацбезпеки два автомобіля Mercedes-benz — S450L і GL450, човен Targa 175 WT і причіп для неї. У дружини — автомобілі Volkswagen Touareg і Subaru Tribeca.
Дружина народного депутата володіє інвестиційними сертифікатами в ТОВ “КУА” Фінансовий актив “ЗДПИФ “Гарантійні інвестиції”, ПРАТ “ДКБМК”.
С. Пашинський задекларував, що в 2015 році витратив понад 860 тис. грн на охорону — як особисту, так і об’єктів.