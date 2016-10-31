С.Пашинский не имеет недвижимости, однако потратил 870 тыс. грн на охрану - декларация

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Киев • УНН

 • 8552 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский задекларировал недвижимость жены, однако нет собственной, передает УНН.

В собственности его жены находится жилой дом - 1 тыс. 20,6 кв. м, 7 земельных участков (1 тыс. 537, 2 тыс. 997, 1 тыс. 691, 1 тыс. 576, 2 тыс. 19; 2,5 тыс. и 1 тыс. 50 кв. м), нежилое помещение в с . Хлепча Васильковского района Киевской области площадью 179,4 кв. м.

Пашинскому Антону Сергеевичу принадлежит квартира принадлежит квартира в Киеве метражом в 119,7 кв.м.

Согласно декларации, парламентарий и его жена не хранят деньги в банке, при этом нардеп держит 150 тыс. долл., EUR 90 тыс. и 4,5 млнгрн наличными. У его жены - 200 тыс., EUR 50 тыс. и 3 млн. грн наличных средств.

Пашинский в 2015 году взял кредит 3,5 млн грн у третьего лица. Кроме этого, доход нардепа в 2015 году составил более 147 тыс. грн (зарплата и компенсационные выплаты, связанные с депутатской деятельность, проценты). Доход его жены составил около 552 тыс. грн (проценты и страховые выплаты).

С. Пашинский задекларировал общественную приемную, которая находится в собственности третьего лица. Народный депутат зарегистрирован в столичной квартире, которая также принадлежит третьему лицу.

Как совместную с женой собственность нардеп задекларировал 15 картин. У него также есть две пары элитных часов, еще одна - у его жены.

У председателя комитета по нацбезопасности два автомобиля Mercedes-benz - S450L и GL450, лодка Targa 175 WT и прицеп для нее. У жены - автомобили Volkswagen Touareg и Subaru Tribeca.

Жена народного депутата владеет инвестиционными сертификатами в ООО "КУА" Финансовый актив "ЗДПИФ" Гарантийные инвестиции ", ЧАО" ДКБМК ".

С. Пашинский задекларировал, что в 2015 году потратил более 860 тыс. грн на охрану - как личную, так и объектов.

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